La trasferta di Genova ha rimarcato le gerarchie offensive. Pellegrino è favorito rispetto a Beto
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Che Mateo Pellegrino potesse essere favorito rispetto a Beto lo si era già intuito dalle primissime battute. La trasferta di Genova è stata un'occasione non sfruttata dall'ex Udinese ed Everton, come sottolinea La Nazione. Paolo Vanoli in vista del Como ha le idee chiare su chi indosserà la maglia numero 9 contro i Lariani. Pellegrino è avanti rispetto a Beto, sia per la condizione, che per la partecipazione al gioco. La capacità di fare da sponda offensiva aiuta il reparto, ed i 3 gol segnati portano la bilancia a favore di Pellegrino.
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