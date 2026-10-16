Tra i passaggi più interessanti dell'analisi di Paolo Vanoli, spicca una promozione a pieni voti per il reparto offensivo e per le trame di gioco sviluppate dalla Fiorentina. Il tecnico viola ha evidenziato con orgoglio come la squadra riesca ad attaccare i cosiddetti "mezzi spazi" e a riempire l'ultimo terzo di campo con tempi e qualità da grande formazione: "Abbiamo migliorato tantissimo l'attacco dell'ultimo terzo, abbiamo attaccato i mezzi spazi da grande squadra. Valdepenas ha attaccato 9 volte, siamo andati al tiro più di una volta. Nell'ultimo terzo dobbiamo capire che per entrare dentro bisogna avere più cattiveria e qualità". Ma cosa si intende esattamente con queste definizioni tattiche e come si traducono sul terreno di gioco?

Cosa sono i mezzi spazi e l'ultimo terzo di campo

Per comprendere l'analisi dell'allenatore, occorre dividere idealmente il campo di gioco in senso longitudinale. Oltre alla corsia centrale e alle due fasce laterali, esistono due corridoi intermedi situati esattamente tra il centro e l'esterno, definiti nel linguaggio tattico moderno come "mezzi spazi" o half-spaces. Attaccare e occupare queste zone consente di mettere in grande difficoltà il blocco difensivo avversario, costringendo i difensori centrali a uscire fuori posizione o i terzini a stringere la marcatura lasciando sguarnite le corsie esterne. Chi riceve la palla in quella mattonella gode inoltre di una visuale diagonale ideale sia per tentare la conclusione diretta verso la porta, sia per servire i compagni con filtranti precisi.

Con la definizione di ultimo terzo si intende invece la porzione di campo più vicina alla porta avversaria, indicativamente dai trenta metri finali fino alla linea di fondo. Attaccare con efficacia l'ultimo terzo significa saper portare molti uomini all'interno e al limite dell'area di rigore, occupando contemporaneamente i tre canali d'attacco con i giusti tempi di inserimento e senza dare punti di riferimento ai difensori.

Gli esempi pratici nella Fiorentina di Vanoli

L'efficacia mostrata dai viola negli ultimi trenta metri nasce proprio dalle caratteristiche dei singoli e da movimenti perfettamente sincronizzati. I movimenti di centrocampisti come Fagioli e Ndour nei mezzi spazi permettono alla squadra di non schiacciarsi sulla stessa linea del pallone, andando a posizionarsi nei corridoi intermedi per ricevere palla fronte alla porta e inventare la giocata decisiva.

Parallelamente, gli accentramenti di giocatori come Mastantuono o Gnonto consentono di stringere il raggio d'azione partendo dalle corsie esterne per andare a riempire proprio il mezzo spazio. Questo movimento svuota la fascia favorendo la sovrapposizione dei terzini e crea una densità qualitativa che mette a dura prova la tenuta delle difese avversarie. Inoltre, mentre la prima punta lavora per attaccare la profondità centrale allungando il reparto arretrato nemico, i trequartisti e le mezzali riempiono l'ultimo terzo arrivando a rimorchio dal limite dell'area per offrire costantemente una soluzione pulita al tiro.