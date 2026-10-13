Francesco Flachi ha parlato al Pentasport di Radio Bruno. Il pensiero dell'ex viola:

"Mi aspettavo che fosse una gara difficile, visto che il Genoa cambia atteggiamento in certe occasioni. Io ho fiducia in questa squadra, ma deve scattare qualcosa nella testa. Io non posso vedere il Cagliari andare a mille e la Fiorentina no. Se cambia mentalità questa squadra può fare un buon campionato. La squadra è giovane, è vero, ma ci sono anche giocatori da 30-40 milioni, non deve essere un alibi. Ci sono dei giocatori esperto comunque, e dovrebbero essere loro a dare certe letture. Chi ha la personalità deve capire che in certi momenti ti devi chiudere, non si può andare sempre sulla qualità."

Il carattere: "Vedendo una squadra che ha trovato la quadra, vado avanti con quella. Il Genoa ha fatto la partita per mezz'ora, andando a giocare sulle fasce. Non capisco perchè Njie e Pellegrino non devono essere titolare, il portiere e gli attaccanti non devono alternarsi. Se poi Pellegrino fa 5 o 6 partite male entrerà il sostituto, ma la punta deve sentire la fiducia, e nel calcio ci sono dei livelli diversi. Mastantuono ha 19 anni, non può essere così stanco, ma anche in questo caso ti trova la giocata. Delle volte può essere egoista, ma lo fa perchè vede certe situazioni che non si sbloccano. Ndour va due all'ora, anche se segna con l'Italia. Poi ci sono delle situazioni, e gioca sempre, ma da uno con le sue qualità fisiche mi aspetto di più"