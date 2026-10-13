L'analisi de "Il Profeta" sulla seconda rete del Genoa: il focus è posto sull'atteggiamento di Dragusin prima ancora che sull'errore di Ranieri
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l'episodio del raddoppio firmato da Junior Messias durante Genoa-Fiorentina continua a far discutere, dividendo tifosi e addetti ai lavori sulla dinamica delle responsabilità difensive. Attraverso un'analisi pubblicata sul proprio profilo Instagram, l'ex centrocampista Hernanes ha offerto una lettura tattica alternativa, spostando il focus dall'errore visibile di Luca Ranieri a una disattenzione posizionale commessa pochi istanti prima da Radu Dragusin.
La lettura dell'azione e il passaggio chiave
Nel corso della clip analitica, il "Profeta" scompone i movimenti della linea difensiva viola prima del cross del Genoa, evidenziando il dettaglio che ha originato la marcatura:
In occasione del raddoppio del Genoa, tutti si concentrano sull'errore di Ranieri che liscia il pallone. Ma c'è un dettaglio precedente che passa inosservato, e come scriveva Saint-Exupery ne Il Piccolo Principe, l'essenziale è invisibile agli occhi. Guardate Dragusin: segue Osmajic sulla destra lasciando la sua posizione naturale, ma quando l'avversario è spalle alla porta vicino al fondo, anziché accorciare e pressarlo per chiuderlo, indietreggia di mezzo metro. Quel piccolo passo all'indietro regala all'attaccante il tempo e lo spazio per riflettere e crossare comodamente. L'errore successivo di Ranieri nasce proprio da lì: si poteva evitare semplicemente avanzando invece di arretrare.
La visione sullo sviluppo individuale dei calciatori
L'ex giocatore ha poi tratto spunto dall'episodio per condividere le proprie ambizioni per il futuro, sottolineando l'importanza delle letture individuali nel calcio moderno:
Situazioni del genere mi convincono sempre di più dell'importanza di una figura dedicata allo sviluppo individuale dei calciatori, un po' come avviene già per i portieri. Mi piacerebbe lavorare sul campo per affinare la tecnica e la lettura tattica dei singoli: dalla postura del corpo al controllo orientato, fino alla visione di gioco. Una giocata può cambiare radicalmente per uno spostamento di soli cinquanta centimetri prima ancora di toccare la palla.
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