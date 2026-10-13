l'episodio del raddoppio firmato da Junior Messias durante Genoa-Fiorentina continua a far discutere, dividendo tifosi e addetti ai lavori sulla dinamica delle responsabilità difensive. Attraverso un'analisi pubblicata sul proprio profilo Instagram, l'ex centrocampista Hernanes ha offerto una lettura tattica alternativa, spostando il focus dall'errore visibile di Luca Ranieri a una disattenzione posizionale commessa pochi istanti prima da Radu Dragusin.

Nel corso della clip analitica, il "Profeta" scompone i movimenti della linea difensiva viola prima del cross del Genoa, evidenziando il dettaglio che ha originato la marcatura:

In occasione del raddoppio del Genoa, tutti si concentrano sull'errore di Ranieri che liscia il pallone. Ma c'è un dettaglio precedente che passa inosservato, e come scriveva Saint-Exupery ne Il Piccolo Principe, l'essenziale è invisibile agli occhi. Guardate Dragusin: segue Osmajic sulla destra lasciando la sua posizione naturale, ma quando l'avversario è spalle alla porta vicino al fondo, anziché accorciare e pressarlo per chiuderlo, indietreggia di mezzo metro. Quel piccolo passo all'indietro regala all'attaccante il tempo e lo spazio per riflettere e crossare comodamente. L'errore successivo di Ranieri nasce proprio da lì: si poteva evitare semplicemente avanzando invece di arretrare.