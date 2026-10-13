Le parole di Stefano Carobbi su Ndour e la partita di Genova giocata dalla Fiorentina di Paolo Vanoli
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Intervenuto ai microfoni di Toscana TV, l'ex terzino della Fiorentina Stefano Carobbi ha commentato duramente il ko dei viola a Marassi contro il Genoa.
L'ex difensore non ha nascosto la delusione per la prestazione del primo tempo, criticando l'atteggiamento rinunciatario mostrato sul campo:
I primi quarantacinque minuti della Fiorentina sono stati sconcertanti: una formazione del tutto priva di ordine e con disattenzioni difensive inaudite. L'avvio di gara a Genova è stato un incubo. L'ambiente rossoblù trascina e dà la carica, con i calciatori del Grifone che lottavano su ogni pallone, mentre gli uomini di Vanoli si sono mostrati decisamente troppo rinunciatari. Rammarica il fatto che la squadra sembrava aver finalmente trovato un equilibrio per poi smarrirlo di colpo. A mio parere bisognava dare continuità a chi aveva offerto garanzie: elementi come Pellegrino e Njie dovrebbero essere sempre titolari, e la stessa cosa vale per Mastantuono.
Le responsabilità di Vanoli e le lacune a centrocampo
Pur riconoscendo la reazione prodotta nella ripresa, Carobbi punta l'attenzione sugli errori tattici e sulle caratteristiche assenti nella linea mediana:
Nello specifico di questa sfida, l'allenatore ha le proprie colpe. Nella seconda metà di gara, sistemando qualche posizione, la Fiorentina ha preso il totale controllo delle operazioni, schiacciando il Genoa nella propria area e sfiorando il pareggio. Adesso ci attende un ciclo di partite complesso, anche se per l'impegno col Como nutro buone speranze. Occorre però sfoderare molta più umiltà, qualità mancata anche a Marassi. Quanto a Ndour, non lo ritengo un profilo di livello tale da far fare il salto di qualità alla Nazionale. Alla linea mediana continua a mancare un filtro efficace, una figura con le caratteristiche di Cataldi.
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