Intervenuto ai microfoni di Toscana TV, l'ex terzino della Fiorentina Stefano Carobbi ha commentato duramente il ko dei viola a Marassi contro il Genoa.

L'ex difensore non ha nascosto la delusione per la prestazione del primo tempo, criticando l'atteggiamento rinunciatario mostrato sul campo:

I primi quarantacinque minuti della Fiorentina sono stati sconcertanti: una formazione del tutto priva di ordine e con disattenzioni difensive inaudite. L'avvio di gara a Genova è stato un incubo. L'ambiente rossoblù trascina e dà la carica, con i calciatori del Grifone che lottavano su ogni pallone, mentre gli uomini di Vanoli si sono mostrati decisamente troppo rinunciatari. Rammarica il fatto che la squadra sembrava aver finalmente trovato un equilibrio per poi smarrirlo di colpo. A mio parere bisognava dare continuità a chi aveva offerto garanzie: elementi come Pellegrino e Njie dovrebbero essere sempre titolari, e la stessa cosa vale per Mastantuono.