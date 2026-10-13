Bocci duro sulla Fiorentina: "Squadra costruita senza logica, né capo né coda. Senza l'Europa per me è un'annata fallimentare."
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Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera, parla così ai microfoni di Radio Bruno a proposito del momento della Fiorentina:
Credo sia che Vanoli abbia sbagliato qualche scelta. Ma il discorso è ampio. E la squadra è costruita senza una logica, e qui chiamo in ballo chi l'ha costruita. Mastantuono certamente ha patito i giorni in Argentina. I giocatori che non vanno in Nazionale con continuità, poi quando rientrano può accadere che siano stremati. Vi ricordate di Bonaventura? Ma questa squadra è costruita senza una logica, questo è il problema. Questa squadra non ha né capo né coda. Non c'è un giocatore di personalità, per esempio. Certo, capisco che ci sia l'ambizione di fare una squdra futuribile. Ma la Fiorentina se non lotta per l'Europa, e questo lo dico sempre, è un'annata fallimentare.
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