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Meteore viola

Un misto di grinta sudamericana, disciplina tattica e ottime speranze. Nell’estate del 2016, quando la Fiorentina annuncia l’arrivo dal Siviglia di Sebastian Cristoforo (prestito con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro), a Firenze l'ambiente accoglie il centrocampista uruguaiano tra curiosità e scetticismo. Dopotutto arriva da un club diventato cannibale in Europa, ma i dubbi sulle sue condizioni e l'immancabile ironia sul cognome accompagnano i suoi primi passi in riva all'Arno. In questa puntata di Meteore Viola, ripercorriamo la storia del mediano di Montevideo, arrivato con ottime credenziali e ripartito senza lasciare grandi ricordi.

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