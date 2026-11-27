Sono 1.203 le firme raccolte per dire no all'intitolazione a Rocco Commisso del capolinea della tramvia a Bagno a Ripoli. La petizione, promossa dall'Associazione Per la Memoria di Bagno a Ripoli sulla piattaforma Change.org, è stata consegnata al sindaco Francesco Pignotti. La raccolta era partita l’8 settembre, dopo che il 17 agosto era circolata la notizia dell’intenzione di dedicare all’ex presidente della Fiorentina il capolinea della linea 3.2.1.

Come scrive Quiantella.it, il comitato promotore giudica inopportuna l'intitolazione della piattaforma all'ex presidente della Fiorentina, scomparso a inizio 2026, preferendo veder valorizzati personaggi e vicende della memoria collettiva della comunità ripolese. Da qui - si legge - la proposta di chiamare semplicemente il capolinea "Bagno a Ripoli capoluogo" oppure di individuare una personalità legata alla storia locale, coinvolgendo i cittadini nella scelta.

Polemica e stupore

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Alla consegna delle firme è arrivata anche una sorpresa, ossia che una delibera della Giunta aveva già stabilito l'intitolazione il 9 luglio, diversi mesi prima del lancio della petizione. "Bagno a Ripoli - Viola Park" il nome della discordia, scelto con ACF e la famiglia Commisso bypassando un percorso partecipativo con la comunità.