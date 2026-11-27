Brovarone a Radio Bruno: "La società tace per il mercato deficitario, il ritiro è un segnale ma serve un gran tecnico"
VIDEO VN - Il primo giorno di ritiro e le condizioni di Viery
Bernardo Brovarone ha parlato ai microfoni di Radio Bruno dicendo la sua sulla Fiorentina
Io penso che Paratici si sia già accorto in che situazione si sia infilato. La voce della società oggi sarebbe fondamentale. Il ritiro è stato un messaggio silenzioso per far capire alla gente che la società è sul prezzo e pronta ad intervenire. Perché oggi di fronte alla stampa sarebbe difficile parlare, perché la campagna acquisti fin qui è deficitaria. E con gli allenatori è stato sbagliato tutto, così come nel richiamare Vanoli. Serve tornare ad avere un allenatore di enorme spessore in panchina, ma vi ricordate quando c'era Eriksson, per dirne uno?
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