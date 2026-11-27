Il bomber del Cesena Shpendi trascina i bianconeri e riaccende i radar di mercato: Cagliari e Fiorentina pronte a muoversi a gennaio.
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Cristian Shpendi continua a stupire in Serie B dove con il suo cesena è capocannoniere con 13 reti messi a referto. Il nome del centravanti, da tempo nel mirino di diverse big, torna oggi di moda per quanto riguarda il mercato e si parla anche di Fiorentina, per cui Shpendi è un vecchio pallino.
A darne notizia è Tuttosport che spiega come sul ragazzo sia vivo l'interesse di Cagliari e Fiorentina che proveranno a portarlo via dalla Romagna il prossimo gennaio. La sua valutazione è di almeno 6 milioni di euro.
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