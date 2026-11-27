Cristian Shpendi continua a stupire in Serie B dove con il suo cesena è capocannoniere con 13 reti messi a referto. Il nome del centravanti, da tempo nel mirino di diverse big, torna oggi di moda per quanto riguarda il mercato e si parla anche di Fiorentina, per cui Shpendi è un vecchio pallino.

A darne notizia è Tuttosport che spiega come sul ragazzo sia vivo l'interesse di Cagliari e Fiorentina che proveranno a portarlo via dalla Romagna il prossimo gennaio. La sua valutazione è di almeno 6 milioni di euro.