A poco più di un mese dall’apertura del mercato invernale, la Fiorentina prepara più di un’operazione. A gennaio la leadership di David De Gea difficilmente verrà messa in discussione, ma il club cerca già un possibile successore per giugno. Tra i nomi seguiti da alcuni mesi c’è Santiago Beltran, portiere argentino di 22 anni del River Plate, il cui contratto scade a dicembre 2027.

L’interesse di diversi club europei ha spinto il River a puntare sul rinnovo di Beltran con un significativo aumento di stipendio. Il giocatore, fino a poco tempo fa poco propenso a prolungare, potrebbe cambiare idea nei prossimi giorni. Nel frattempo la Fiorentina segue con attenzione la crescita di Tommaso Martinelli, in prestito all’Avellino. Il portiere resta un tema di medio periodo, mentre a gennaio le priorità saranno difesa e centrocampo.

In uscita restano da risolvere le situazioni di Dodô e Sottil, entrambi in scadenza a giugno 2027. Il brasiliano aspetta un’offerta per un’avventura che lo convinca e già a febbraio potrebbe accordarsi con un altro club per trasferirsi a parametro zero a fine stagione. Sottil è ormai stabilmente fuori rosa, si allena a parte e attende sviluppi sul mercato. Lo scrive il Corriere dello Sport.