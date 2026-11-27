VIDEO - Arbitro accusato di essere ubriaco e sostituito: cosa è successo

Dopo la sconfitta di lunedì sera a Monza, la Fiorentina è andata in ritiro al Viola Park, a Bagno a Ripoli. La decisione è stata condivisa da società, allenatore e giocatori, chiamati da Vanoli a prendersi la responsabilità del momento. Il lavoro riguarda la condizione fisica e la consapevolezza della situazione di classifica: con 9 punti in 12 giornate, i viola vogliono risalire un punto alla volta verso quota 40, il consueto riferimento per la salvezza.

Il gruppo si è ritrovato ieri a pranzo e si è poi allenato alla presenza di tutti i dirigenti. Il programma di oggi e domani è calibrato sul lunch match di domenica a Udine: sveglia tra le 8 e le 8.30, brunch alle 9.30, allenamento alle 12.30 e pranzo a seguire. Sono fissati anche gli orari della merenda, della cena, prevista alle 20, e del riposo in camera.

Per favorire il dialogo anche al di fuori delle riunioni, i telefoni sono vietati negli spazi comuni. Durante le riunioni tecniche il divieto vale già per tutta la stagione. I giocatori restano liberi di usare i social e il club conta sulla loro sensibilità nel valutare cosa pubblicare in questa fase. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.