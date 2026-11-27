La Fiorentina perde Viery dopo l’infortunio rimediato lunedì sera a Monza. Gli accertamenti hanno evidenziato «una lesione del capo lungo del bicipite femorale della coscia sinistra». Il club non ha precisato la gravità della lesione. Il brasiliano salterà sicuramente le prossime due gare e rischia almeno un mese di stop, con un possibile rientro a ridosso di Natale. Marin Pongračić, alle prese con un infortunio simile, è nella fase finale del recupero al Viola Park, ma gli servirà ancora qualche giorno per tornare ad allenarsi con il gruppo.

Per la trasferta di Udine, Paolo Vanoli ha a disposizione soltanto due centrali di ruolo con esperienza in Serie A, Radu Drăgușin e Luca Ranieri. La coppia dovrà fare gli straordinari almeno fino al rientro di Pongračić, mentre il rumeno, già ammonito tre volte in campionato, entrerà in diffida al prossimo giallo. La carenza di centrali rinvia anche il passaggio alla difesa a tre, un’opzione che Vanoli aveva evocato dopo Monza e che potrebbe aiutare a contenere le difficoltà sulle corsie esterne.

Tra le alternative c’è Valdepeñas, già utilizzato da braccetto contro l’Inter a San Siro e adattabile da centrale in caso di emergenza, anche nella difesa a quattro. Dalla Primavera potrebbe salire Dennis Beldenti, che ha già collezionato alcune panchine in Serie A. Con 28 gol subiti, la Fiorentina ha bisogno di continuità negli interpreti per lavorare su distanze e meccanismi difensivi. In questo quadro, il pieno recupero di Pongračić assume ancora più peso. Lo scrive la Nazione.