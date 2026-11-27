Una Fiorentina discontinua

Vanoli quale idea ha in testa?

L'identità di squadra

Vanoli scelga la sua via

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Dicono (ed è vero) che la Fiorentina non abbia. Dicono, ed è vero, che la Fiorentina non abbia. Aggiungo io: eVado random: 4-3-2-1 con Mastantuono e Atta dietro Pellegrino; stesso modulo ma con Gudmundsson dall'inizio; 4-3-3 con Njie. E poi il passaggio al 4-2-3-1 per dar spazio a Goncalves, la marcia indietro dopo l'1-3 col Como e il ritorno al centrocampo dello scorso anno, l'inversione a U nel secondo tempo di Reggio Emilia, il sacrificio di Fagioli sull'altare di Oulai, le legnate di Monza e adesso, a meno di clamorose sorprese, il ritorno al 4-3-3 e chissà, alla nuova esclusione di Oulai per riproporre Fagioli. A casa mia tutto questo si può definire con una sola parola:. Volendo essere ancor più cattivi:La domanda è:Si è “violentato” quando (spinto anche dalla critica, compreso chi scrive) è passato ai quattro uomini offensivi o si sta “violentando” adesso, su suggerimento della società, tornando ai tre centrocampisti e alla probabile esclusione di Goncalves? Sinceramente non lo abbiamo capito e chissà se almeno lui, dentro di sé, è arrivato ad una conclusione. Di certo c'è che sarà anche colpa di una rosa difficile da tradurre in squadra o addirittura “inallenabile” ma diventa complicato arrivare ad una sentenza (seria) di questo tipo se non le dai mai un minimo di continuità. Non solo.Che tipo di forza può avere un allenatore rispetto alle idee da far passare ai giocatori se pure lui si lascia sbattere da una parte all'altra a seconda dei risultati, della volontà popolare o dei consigli della dirigenza?E basta pensare alla domenica che abbiamo alle spalle per capire di cosa stiamo parlando. Mi riferisco al Frosinone, all'imbarcata che ha preso a San Siro (ma il primo tempo, chiuso sul 2-1 per il Milan, è stato uno spettacolo per gli occhi per chi vuol far lo sforzo di andare oltre al risultato) e alle dichiarazioni di Alvini nel post gara per capire di cosa stiamo parlando. “Non cambieremo di un millimetro il nostro modo di interpretare le partite”, ha detto. Applausi. Così, si costruisce un'identità. Qualunque essa sia. Alvini, ma non solo. Ho ascoltato con interesse le parole di Vincenzo Montella (ospite del Podcast de La Gazzetta dello Sport La Tripletta) e pure lui ha espresso un concetto molto preciso. “Alla squadra va dato un messaggio netto. Aggredire con forza in avanti o difendere con un blocco basso.”. Chiaro, no?Il mister insomma (e parlo di Vanoli)Anche perché a pagare in caso di altri risultati negativi (già a Udine) sarà lui, e nessun altro. La “sfuriata” post Monza è stata forte, e ci auguriamo che il gruppo lo abbia recepito e sia pronto a seguirlo. Lui però, dev'essere il primo a fare di più.(e lo scriviamo in maiuscolo non a caso) e trasferire ai giocatori pochi input, ma molto precisi. Io per esempio resto convinto che questa Fiorentina non possa che scendere in campo per offendere (anche a costo di prendere delle imbarcate) ma se lui pensa invece che si possa ottenere di più abbassandosi di 30 metri, e pensando prima di tutto a non perdere, che chieda ai suoi di giocare in quel modo.