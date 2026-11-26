Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Riccardo Galli ha analizzato il momento della Fiorentina dopo la sconfitta di Monza e in vista della trasferta di Udine.

È una stagione difficile: se alterni qualche sensazione positiva a grandissime delusioni, come nella maggioranza delle altre gare, rischi davvero tanto. Spero che la Fiorentina capisca che il percorso è molto complicato, che servono cose mai viste fin qui e che riesca a trasformarle in risultati positivi per far salire la classifica. Non sono per niente tranquillo: l'ho sempre definito uno strano inizio. Bisogna rimboccarsi le maniche e fare le cose come si deve.

Soffermandosi sul cambio di passo di Vanoli - passato dalle parole ambiziose e dall'impronta offensiva iniziale a un approccio più prudente centrato sull'umiltà e sui 40 punti - Galli evidenzia il rischio di un ulteriore ribaltone in panchina e chiede maggiore presenza da parte del club:

Vanoli all'inizio ha avuto la vampata di positività di chi viene richiamato per fare qualcosa di importante in una squadra in crisi, poi si è accorto che la situazione era più complicata di quanto pensasse. Cambiare allenatore ora significherebbe andare verso un terzo tecnico, con il rischio di doverne poi pensare a un quarto: non so chi possa subentrare in questo momento e far ripartire un gruppo con tanti problemi, e sappiamo cosa accade quando arriva un terzo allenatore. Anche la società deve farsi sentire di più.

In vista della gara sul campo dell'Udinese e delle partite che precedono il mercato di gennaio, Galli indica il campo come giudice principale, avvertendo però che i risultati possono influenzare le valutazioni:

Sul futuro di Vanoli il campo può essere decisivo, nel senso di risvegliarsi, ripartire e trovare quell'equilibrio e quell'umiltà necessari per la salvezza. Se però prima del mercato dovessero ripetersi episodi come gli ultimi, allora a livello societario si potrebbero valutare davvero decisioni diverse. La società è al varco. A Udine serve una reazione concreta per tirarsi fuori da questa situazione e guardare prima di tutto a restare a galla.