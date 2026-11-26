Le parole di Alessandro Bocci in vista della trasferta di Udine: questione atteggiamento, Udine e calciomercato
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Ospite ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha commentato le difficoltà della Fiorentina in vista della trasferta di Udine.
Se Vanoli avesse avuto i difensori, forse stavolta avrebbe scelto la difesa a tre. Uno dei tanti problemi da risolvere riguarda i terzini che spingono: l'unica soluzione per arginare questo aspetto sarebbe passare a tre dietro, perché in rosa non c'è un terzino puramente difensivo. Il più equilibrato resta Joao Mario, mentre gli altri - come Gimenez, Dodò e Valdepenas - sono più portati ad attaccare che a difendere. Da lì si potrebbe valutare un 3-5-2 o un 3-4-3, provando a gestire le rotazioni come fa la Juventus. Mastantuono deve giocare sempre perché ha qualità superiore, anche se va aiutato a non giocare da solo
Bocci ha poi commentato le indiscrezioni legate a Estupinan e al mercato di Paratici, guardando anche al modello di terzino visto su altri campi:
Ho letto che Paratici vorrebbe prendere Estupinan: spero di sbagliarmi, per me è uno dei peggiori terzini visti negli ultimi anni, anche se a Brighton aveva fatto bene e al Milan hanno vissuto stagioni complicate. Servono giocatori con gamba, corsa e qualità nei piedi per crossare quando si sale, ma se incassi 28 reti significa che qualcosa va modificato nell'assetto.
In vista della gara sul campo dell'Udinese, Bocci indica l'atteggiamento mentale come primo passo per evitare un altro crollo dopo il secondo tempo di Monza:
Per capire cosa serve adesso, la Fiorentina deve guardare a come il Napoli ha giocato a Manchester: bisogna restare attaccati alla partita con le unghie e con i denti. A Monza, nella ripresa, la squadra è sparita. Serve spirito di sacrificio, correre e lottare su ogni pallone, come ha fatto Lang fino allo sfinimento. Spero che Paratici abbia tratto le sue valutazioni in vista di gennaio e che la squadra abbia una logica chiara. Con questo atteggiamento e un po' di qualità, certe partite non si dovrebbero perdere.
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