VIDEO - Guardiola e il no all'Italia: "Mi sono vergognato, ma dovevo"

La Fiorentina ha da poco diramato un comunicato sulle condizioni di Viery che è uscito malconcio dalla sfida contro il Monza. Il calciatore brasiliano ha rimediato una lesione muscolare:

ACF Fiorentina comunica che, nella giornata di ieri, il calciatore Viery Fernandes è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Monza-Fiorentina. Le indagini svolte hanno evidenziato una lesione del capo lungo del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nelle prossime settimane.