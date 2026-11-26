Tegola Fiorentina dopo il Monza: lesione al bicipite femorale per Viery Fernandes. Già iniziato il recupero
VIDEO - Guardiola e il no all'Italia: "Mi sono vergognato, ma dovevo"
La Fiorentina ha da poco diramato un comunicato sulle condizioni di Viery che è uscito malconcio dalla sfida contro il Monza. Il calciatore brasiliano ha rimediato una lesione muscolare:
ACF Fiorentina comunica che, nella giornata di ieri, il calciatore Viery Fernandes è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Monza-Fiorentina. Le indagini svolte hanno evidenziato una lesione del capo lungo del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nelle prossime settimane.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Live
Fiorentina, via al ritiro al Viola Park: tutti dentro al lavoro verso l'Udinese
Radio e tv
Flachi: "Bene Mastantuono, ma le scuse degli altri? Questo progetto non inizia mai"
Social
Viviano su Vanoli: "Se perde è da esonero. Ecco chi vedrei bene in panchina"
Esclusive
"Venda la Fiorentina, accetti un consiglio". Lettera aperta al presidente Commisso
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti