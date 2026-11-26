Emiliano Viviano, in diretta su Cronache di Spogliatoio, ha detto la sua su Paolo Vanoli:

"Siamo all'ennesimo capitolo di una storia che non si capisce come possa trovare una soluzione, al di là di tutto quel che è successo da inizio stagione. Vanoli che parla della sua umiltà è ai limiti del ridicolo, fa parte delle frasi fatte che tanto odio. Sembra che sia un ambiente malato ma per me è un ambiente molto più maturo che non in passato, cui è stato dato un taglio netto. Ci sono dei limiti, certo, i terzini sono tutti offensivi, si continua a considerare Oulai e Fagioli alternativi e rinunciare a un giocatore importante, ci si affida troppo a Mastantuono e alle giocate dei singoli. E l'allenatore non ci spiega perché, siamo in un tunnel che non finisce mai"

"Mi sembra che sia Grosso, sia Vanoli prediligano un baricentro basso. Ma se tu compri giocatori come Oulai, Atta, Mastantuono, Goncalves... io imputo quello a Paratici, non i giocatori stessi ma a chi li ha affidati".

"Se Vanoli perde? Assolutamente esonero, a Firenze si crea un vortice da cui non esci. A quel punto andrei su uno tipo Tudor, Montella è bravo sarebbe un ter, già i bis non vanno bene... Thiago Motta penso non sia preso in considerazione per motivi altri".

"A me dispiace criticare Vanoli, ma nelle prime 10 interviste dice che la Fiorentina è il punto più alto della sua carriera, due sconfitte e dice che i giocatori devono essere umili come lui. Dove sta la strategia comunicativa? Io non la vedo, mi è sembrata una reazione bruttissima"