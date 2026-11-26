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La sconfitta di Monza impone a Paolo Vanoli di intervenire sul carattere e sull’assetto tattico della Fiorentina, oggi coinvolta nella lotta salvezza. Il tecnico ha chiesto umiltà, aiuto reciproco e spirito di sacrificio, perché la squadra tende ad affidarsi troppo alle iniziative dei singoli. I 28 gol subiti in 12 giornate riflettono un problema di equilibrio collettivo che va oltre gli errori dei difensori. Vanoli cerca una Fiorentina più pratica e difficile da affrontare, capace di gestire le fasi in cui l’avversario prende il sopravvento, anche a costo di rinunciare a un po’ di qualità nell’undici titolare.

Sul mercato di gennaio, la priorità è un centrocampista di quantità, capace di interpretare entrambe le fasi di gioco e di integrarsi con gli elementi più tecnici della mediana viola. Gli altri due interventi riguardano la difesa, dove servono un centrale e un terzino sinistro.

Prima di gennaio, però, ci sono punti pesanti da conquistare. Da oggi, con l’inizio del ritiro al Viola Park, Vanoli dovrà trovare soluzioni con la rosa a disposizione, anche attraverso qualche scelta dolorosa. Già domenica a Udine si potrebbe vedere una Fiorentina diversa nell’assetto e nell’atteggiamento. Ai giocatori toccherà tradurre le correzioni del tecnico in una svolta nelle prestazioni. Lo scrive la Nazione.