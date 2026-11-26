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Paolo Vanoli valuta da tempo il passaggio alla difesa a tre, come ha confermato dopo la sconfitta di Monza. Gli infortuni di Pongracic e Ranieri prima e quello di Viery adesso hanno ridotto le opzioni al centro della retroguardia. Per questo è difficile che il tecnico provi il nuovo assetto già domenica a Udine. L’ipotesi potrebbe tornare d’attualità nelle prossime settimane, con il recupero di qualche difensore.

Il modulo preso in considerazione è il 3-4-3, che permetterebbe di mantenere due esterni offensivi ai lati di Pellegrino. Con un centrale in più alle spalle, i terzini più propensi ad attaccare avrebbero maggiore libertà di spinta. Resterebbe da trovare la coppia di centrocampisti in grado di garantire un filtro adeguato davanti alla difesa.

Il mercato di gennaio può incidere sulla scelta del modulo. Un rinforzo al centro della difesa darebbe a Vanoli più opzioni per schierare tre centrali, mentre un mediano d’interdizione aiuterebbe a dare equilibrio alla coppia in mezzo al campo.