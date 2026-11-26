Dopo il ko di Monza, Paolo Vanoli valuta di riproporre il 4-3-3 già a Udine. Il 4-2-3-1 ha dato solo l’impressione di aver risolto i problemi di equilibrio della Fiorentina, che con 28 gol subiti ha la seconda peggior difesa della Serie A. Vanoli si ritrova così alle prese con le stesse difficoltà incontrate da Fabio Grosso, che nelle prime tre giornate aveva incassato nove reti e tre sconfitte contro Roma, Frosinone e Torino.

Il ritorno al centrocampo a tre potrebbe dare una nuova occasione a Nicolò Fagioli, scavalcato da Oulai nelle gerarchie e rimasto in panchina per tutta la gara di Monza. In Friuli, Brescianini potrebbe partire titolare al posto di Pedro Gonçalves, mentre Atta, appena tornato tra i convocati, potrebbe giocare solo uno spezzone. Sul mercato, il profilo che manca è un mediano d’interdizione, un rinforzo che potrebbe arrivare soltanto a gennaio e che darebbe a Vanoli più opzioni per proteggere la difesa.

Nelle sue nove partite di campionato, Vanoli ha utilizzato il 4-3-3 in tre occasioni, contro Napoli, Inter e Atalanta. Ha invece scelto il 4-2-3-1 contro Venezia, Genoa e Como, tornando a quel modulo nella ripresa con il Sassuolo, quando sono entrati Gonçalves e Oulai, e confermandolo poi contro Juventus e Monza. A Udine il centrocampo a tre servirebbe a dare maggiore copertura, anche se in questa stagione quel modulo ha già coinciso con sconfitte pesanti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.