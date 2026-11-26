Gentilissimo presidente Commisso,

non ho mai avuto il piacere di incontrarla. Conoscevo invece e stimavo suo padre, ho buoni motivi per pensare che la stima fosse ricambiata.

Perdoni se mi permetto di scriverle, so benissimo che non ha bisogno dei miei consigli, ma lo faccio con lo stesso spirito benevolo di un padre che si rivolge a un figlio.

E’ possibile che queste mie parole cadano nel vuoto, forse non le leggerà mai, lo so, ma le scrivo lo stesso.

Vado subito al sodo e le dico che per esperienza, per i tanti anni passati nel calcio, per quello che vedo da troppo tempo, credo sia arrivato il momento di vendere la Fiorentina. Cominci a pensarci.

Glielo dico perchè gestire una società di calcio di questo livello, in una piazza storica come Firenze, è estremamente complesso e lo avrà già capito. Diventa poi pressoché impossibile quando si vive a settemila chilometri di distanza e non si può condividere la quotidianità, valutare, verificare, conoscere le persone e mi scusi se lo dico, oltretutto lei non mi sembra neanche del mestiere. Ha la passione, ma non basta in un mondo variegato come quello del pallone.

Un grande presidente un giorno mi disse che riusciva a capire cosa sarebbe successo la domenica guardando in faccia i giocatori, parlando con loro, assistendo agli allenamenti. Ovviamente interveniva, valutava e correggeva con le parole e con gli esempi.

Lo so benissimo che oggi ci sono tutte le diavolerie possibili e lei, immagino, sarà sempre connesso, è probabile che faccia video call tre o quattro volte al giorno, ma non è e non potrà mai essere la stessa cosa.

I risultati lo dimostrano, sono disastrosi sia dal punto di vista economico che sportivo. Proprio per questo mi sono deciso a scriverle.

I bilanci sono in rosso, lo so che per lei i soldi non sono un problema, che è pronto a rifinanziare, ma 136 milioni di passivo sono un allarme vero. E le ultime campagne acquisti molto dispendiose non daranno certo una mano.

Non basta. I risultati sul campo, se possibile, sono peggiori dei conti.

Dopo aver rischiato la retrocessione, un anno dopo, con un mercato da più di duecento milioni compresi i riscatti da fare, due cambi di allenatore, la Fiorentina è sempre in fondo alla classifica. Una situazione non più tollerabile e difficilmente gestibile.

Da New York ha un’idea precisa di chi siano le colpe? Di chi abbia sbagliato? Di cosa si debba fare per uscire da questa situazione? Lo sa, glielo raccontano, che i tifosi sono spazientiti e non ne possono più?

Immagino ne avrà parlato con Ferrari e con Paratici, ma i responsabili sono loro, le avranno dato delle spiegazioni, si saranno giustificati, avranno dato la colpa al tempo, al governo, al mondo crudele, ma quanto potrà ancora durare una situazione come questa? Se lo è mai chiesto?

E poi c’è il Viola Park che costa dieci milioni l’anno soltanto per la manutenzione e la gestione. Andranno messi tanti soldi per finire lo stadio, l’accordo è in dirittura d’arrivo.

Una barcata di denaro, un impegno enorme per un fallimento sportivo. So che lei è un uomo di numeri, e allora perda un po’ di tempo per verificare tutti i parametri dei sette anni di vostra proprietà e le prospettive future. Non credo ci sia da essere soddisfatti. L’unica cosa bellissima, ma costosa, è stato appunto e solo il Viola Park.

E allora la domanda sorge spontanea: ma perchè continuare?

Si dice, e credo possa essere vero avendolo conosciuto, che suo padre abbia lasciato una sorta di testamento morale, abbia chiesto a lei e a sua madre di non vendere la Fiorentina, come avrebbe fatto lui se fosse ancora in vita.. Purtroppo lui non c’è più e lei mi insegna che le sfide si fanno quando si ha la forza e ci sono dei margini per vincere. Oggi questi margini sono ridotti al nulla, la situazione è precipitata.

Le dico un’altra cosa. Lei ha più volte manifestato l’amore per la Fiorentina e i suoi tifosi. Il Popolo Viola la rispetta, ci fosse stato un altro presidente sarebbero già da tempo partite pesanti contestazioni. Hanno capito il momento del lutto, le riconoscono l’impegno, ma i bonus stanno finendo.

E allora, se davvero ama la Fiorentina e i suoi tifosi, ora che il centenario lo ha festeggiato, che suo padre è stato onorato come meritava, mi dia retta, venda. Faccia un ultimo regalo ai suoi tifosi, è quello che vogliono, è quello che si aspettano. Le saranno per sempre riconoscenti. I possibili acquirenti ci sono, ci pensi, venda. Forse un giorno mi ringrazierà.