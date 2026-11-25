La Fiorentina non sta vivendo un grande momento e questo è chiaro agli occhi di tutti. La pesante sconfitta arrivata contro il Monza nell'ultima sfida di Serie A ha portato alla luce una serie di dinamiche di cui nessuno, fuori dal Viola Park, era a conoscenza. Il primo segnale è stato dato da Paolo Vanoli, durante le varie interviste post partita (LE PAROLE A DAZN): "C'è bisogno di più umiltà da parte dei giocatori, come quella che ha il loro allenatore". Questa la frase che ha generato intorno al mondo viola maggior dibattito. Ma come siamo arrivati a questo punto? C'è forse qualcosa di non detto su quello che sta accadendo all'interno del centro sportivo? La squadra segue veramente Vanoli? La certezza nessuno ce l'ha, ma una cosa è sicura: per arrivare alla scelta di andare in ritiro qualcosa di forte deve essere accaduto oltre alla pesantezza del risultato del Brianteo.

I messaggi di Vanoli

C'è, soprattutto durante le conferenze stampa,. Quello che l'ex allenatore del Torino vorrebbe prevenire in ogni modo è una discrepanza tra come ci si pone davanti alle telecamere e poi si agisce nella vita di tutti i giorni da professionisti.Quasi un modo per "dare la sveglia" eche, ascoltando le sue parole, potrebbero cambiare marcia in un momento di assoluto bisogno. Un attacco frontale, anche rischioso se vogliamo, ma volto a tirar fuori il 100% da tutti i componenti della rosa verso le prossime, fondamentali partite.

Il gruppo della Fiorentina è formato da tanti giovani, di grande potenziale, certo, ma che ancora devono dare qualcosa in più per far emergere il loro reale valore. Dunque, è il momento di fare squadra, unire le forze, e iniziare a tirare fuori quella rabbia, sportiva ovviamente, che possa permettere alla Fiorentina di rialzare la testa e ripartire. Cosa che fino ad ora abbiamo visto fin troppo poco. Firenze è sempre al fianco della squadra. Ora è arrivato il momento di darle qualcosa in cambio.