C'è un'antica locuzione latina che dice "Sutor, ne ultra crepidam / Ciabattino, non andare oltre le scarpe". Il significato metaforico è che ciascuno debba occuparsi di ciò che gli compete, restando nei limiti delle proprie competenze e del proprio ruolo.

La partita di Monza ha rappresentato un punto di svolta per la Fiorentina, purtroppo, in negativo. Perché dalle dichiarazioni sull'anno di costruzione si è passati all'ammissione della necessità di fare 40 punti. Perché il club ha deciso che da giovedì inizia il ritiro ed è stata chiesta maggiore umiltà ai calciatori. Perché da oggi in poi servirà vedere una Fiorentina più concreta, anche se meno bella.

Ma al di là della doverosa presa di coscienza in un momento delicatissimo, viene da fare una riflessione su quest'ultimo aspetto. Perché il messaggio della necessità di una Fiorentina più prudente e accorta arriva non dalla guida tecnica, ma direttamente dalla società. "Il club viola vorrebbe che Vanoli cambiasse modulo", così ha titolato stamani il Corriere Fiorentino in una delle tante ricostruzioni della stampa rispetto alla posizione societaria all'indomani della debacle in Brianza.

Al di là del fatto che il tecnico possa o meno condividere la posizione societaria - immaginiamo di sì - resta il nodo di fondo. Davvero questo passaggio non rischia di segnare un punto di non ritorno, proprio perché i confini fra i ruoli sono stati superati? Ben vengano un confronto costante, una lettura condivisa delle difficoltà e una comunione d'intenti all'interno dei gruppi di lavoro. Ma l'allenatore fa l'allenatore proprio perché deve leggere le gare, conoscere i suoi ragazzi e cucire l'abito tattico sul gruppo. Brutalizzando il concetto: l'allenatore allena, il dirigente dirige.

La storia del calcio ha visto dirigenti e presidenti ingombranti e iconici: basti pensare a Silvio Berlusconi, proprietario che interveniva su tutto, moduli e scelte di campo compresi. E non vogliamo fare i puritani facendo finta che scenari di questo tipo non siano all'ordine del giorno nel calcio mondiale. Eppure, il fatto che una simile spinta arrivi così esplicitamente dall'interno fa sorgere più di un dubbio, lasciando filtrare un clima del tutto particolare fra le mura del Viola Park. Quando a Firenze la classifica brucia e la linea tra chi dirige e chi allena si fa così sottile, non si rischia di rendere il percorso ancora più scivoloso? E soprattutto, quale sensazione può restare addosso a Paolo Vanoli davanti a un'indicazione così esplicita che arriva dall'alto? Non c'è il rischio che avverta una sorta di delegittimazione del proprio lavoro? Domande al momento senza delle risposte che, si spera, possano arrivare presto.