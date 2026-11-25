La Nazione analizza i possibili scenari per la panchina viola in caso di crisi dopo Udine: Andreazzoli resta l'ipotesi interna.
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La società continua a confermare la propria fiducia a Paolo Vanoli, ma la trasferta di Udine potrebbe rappresentare un passaggio decisivo anche per il futuro della panchina viola. In caso di un nuovo risultato negativo, infatti, la posizione dell'allenatore potrebbe tornare inevitabilmente sotto osservazione. La Nazione analizza anche gli eventuali scenari alternativi, sottolineando le difficoltà nel trovare un possibile sostituto.
Udine crocevia della stagione, insomma e se anche la Fiorentina non lo sta facendo, uno screening su chi potrebbe essere (di nuovo) l'uomo giusto per la panchina, porta a un risultato non proprio incoraggiante. Accanto infatti alla più classica delle soluzioni interne (l'allenatore della squadra Primavera e quindi nel caso specifico, Andreazzoli), nomi 'liberi portano nella direzione di candidati o dal prezzo impossibile, o da caratteristiche lontano dal Paratici-pensiero. In altre parole un altro guaio dalla soluzione (quasi) impossibile.
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