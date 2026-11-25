Il Corriere dello Sport individua una lacuna nel mercato viola: serve un centrocampista capace di proteggere la difesa. Il nome è quello di Mandragora.
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Una campagna acquisti orientata sulla qualità e sulla valorizzazione dei giovani, ma con una lacuna che continua a condizionare la Fiorentina. È questa l'analisi del Corriere dello Sport, che punta il dito contro l'assenza di un centrocampista con caratteristiche prettamente difensive nella rosa a disposizione di Paolo Vanoli.
Il quotidiano riconosce la coerenza della linea di mercato impostata da Fabio Paratici, citando profili come Oulai, Valdepenas, Mastantuono e Njie, ma sottolinea come alla costruzione della squadra manchi un elemento fondamentale: un giocatore capace di schermare la difesa, impedire le imbucate avversarie e garantire maggiore equilibrio.
Non si tratta di caratteristiche appartenenti né a Fagioli né a Oulai. Eppure, secondo l'analisi del giornale, un profilo che poteva avvicinarsi a quel tipo di giocatore era già presente al Viola Park: Rolando Mandragora, ceduto al Torino e non particolarmente apprezzato da una parte dell'ambiente viola, nonostante i 17 gol realizzati nelle ultime due stagioni in maglia gigliata.
Con gennaio ormai alle porte, il suggerimento è chiaro: intervenire sul mercato per inserire un centrocampista di protezione. Una necessità che rappresenta uno dei principali limiti della Fiorentina.
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