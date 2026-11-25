E niente. Ci abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo resistito, ci siamo ribellati e aggrappati ad ogni singolo (e molto spesso minuscolo) appiglio. Tutto, ma proprio tutto, pur di non arrivare al punto in cui “pensiamo a fare rapidamente 40 punti”. E invece, eccoci qua. Esattamente allo stesso, identico, punto di dodici mesi fa. Una squadra sull'orlo del burrone, il ritiro (ma a scoppio ritardato, dal giovedì, e non dalla sera stessa del disastro...), l'apparente scollatura tra giocatori e allenatore, il silenzio (assordante) della società e, appunto, la consapevolezza (?) di non dover far altro che salvarsi. Con tanti saluti alla costruzione, alla voglia di trovare un'identità precisa, alla qualità. Perché tenere insieme conservazione (della categoria) e innovazione, in una piazza che non può e non deve/dovrebbe accettare questa mediocrità, è impossibile. Qua da ora in avanti nessuno perdonerà niente e con questo (più che comprensibile) clima la reazione (temo) non potrà che essere un tristissimo ritorno al recente passato. Della serie: “Dobbiamo pensare a conquistarci ogni singolo punto, contro qualsiasi avversario, passo dopo passo per arrivare all'unico obiettivo”. Vi ricorda qualcosa?

Vanoli è questo

L'attacco ai giocatori

Confusione dopo il no di Maresca

I due elementi comuni

E chissà. Magari tornando a parole e filosofia dello scorso anno Paolo Vanoli ritroverà la retta via. Del resto, non giriamoci tanto attorno.e del resto è stato lui stesso, qualche settimana fa, ad ammetterlo. “Il giorno che mi vedrete con lo smoking e non con la tuta smetterò di fare l'allenatore”. È quella (e non c'è niente di male) la sua natura, e a niente son valsi gli ammirevoli sforzi fatti per togliersi di dosso quell'etichetta dal giorno del suo ritorno. Ha sempre allontanato il paragone con la passata stagione, non ha mai voluto parlare di salvezza e ha tentato (gliene va dato atto e io stesso da queste colonne mi sono sempre augurato che andasse in quella direzione) di proporre una Fiorentina più offensiva e spregiudicata.E qua veniamo alle parole di Vanoli nel post gara.E io mi auguro che il mister abbia davvero in pugno il gruppo perchéSe invece il legame è forte, la fiducia dei giocatori intatta, allora può anche essere che questa “bastonata”, dopo tante carote, sortisca l'effetto sperato. Il guaio però, e torno a quanto dicevo prima, è che, in qualunque modo e a qualunque costo. Ero e resto convinto infatti, che questi calciatori avessero e abbiano bisogno di un allenatore che, sul serio, creda in una proposta diversa.Non si può, quindi, non chiamare in causa la società. E prima di tutto chi gli allenatori (Grosso prima, Vanoli poi) li ha scelti. Non a caso qualche giorno fa(e parlo di idee, non di status, perché capisco che arrivare a tecnici di quel livello fosse e sia complicatissimo)(a Sassuolo giocava in blocco basso e contropiede)Tanti dei problemi nascono da lì, perché nessuno mi toglie dalla testa che questi calciatori abbiano enormi potenzialità, ma che per esprimerle avessero bisogno di una persona che fosse in linea con le loro caratteristiche. Adesso invece siamo al paradosso per cui dalla stessa società arriva il richiamo alla prudenza e all'equilibrio.Certo, poi bisognerebbe ampliare e di molto lo sguardo, e portare l'analisi molto più in profondità.. Eppure, come dicevamo all'inizio, siamo sempre allo stesso punto.. Quello che qualche giorno fa parlava come se fosse bastato un pareggio con la Juventus per considerarsi di nuovo bravi e in linea con i programmi. Eppure i precedenti (vi ricordate “il clima bellissimo che si respira al Viola Park” giusto qualche giorno prima delle sceneggiate di Reggio Emilia col Sassuolo?) avrebbero dovuto suggerire un po' di prudenza.

el presidente e/o senza un uomo di grande forza e carisma che stia a fianco o magari anche sopra all'area tecnica non costruirai mai una struttura all'altezza.