Le dure parole di Valcareggi sulle questione allenatore: le colpe di Vanoli e dei calciatori e cosa fare per invertire la rotta
VIDEO - Totti, ma che dici? "LGBT? Cos'è, un nuovo telefonino?"
Intervenuto su TMW Radio,, Furio Valcareggi ha analizzato il momento complicato della Fiorentina, reduce dalla sconfitta per 3-0 sul campo del Monza e ferma nei bassifondi della classifica..
La delusione per la rosa e il giudizio sul mercatoValcareggi ha respinto le letture che bollarono come interamente sbagliate le operazioni estive, concentrando invece le proprie critiche sulla resa effettiva dei singoli in campo:
Ricordo come tutti fossero soddisfatti dopo l'ultima sessione di mercato, quindi dire ora che sia stato tutto un errore non è serio. Siamo profondamente delusi dal rendimento di questi calciatori, che hanno potenzialità enormi ma stanno dando zero. Paratici è stato definito il re del mercato ed è un grande direttore sportivo. Di chi è la colpa? L'allenatore incide fino a un certo punto, la responsabilità è dei giocatori. A Monza non sono scesi in campo nei primi venti minuti, la squadra gioca male e non si capisce il perché.
AndreazzoliNel prosieguo del suo intervento, Valcareggi ha richiamato la necessità di intervenire sulla componente mentale della rosa e ha fatto il nome di Aurelio Andreazzoli:
Quando cambi allenatore, prosegui e valuti cosa succede. Serve un profilo come Andreazzoli. Se un tecnico non funziona, viene sostituito: è la logica del calcio. Occorre qualcuno che rimetta a posto la testa ai calciatori e faccia capire loro quanto valgono. Servono risposte subito, e io faccio il nome di Andreazzoli: se un allenatore non regge più la piazza, va cambiato.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Radio e tv
Ferrara: "Qualcuno ha visto un gioco con Vanoli? Dall'alto non sanno che dire"
Esclusive
Pellegrino è arrivato nella Fiorentina sbagliata: gli sarebbe servito... Biraghi
Social
Sabatini: "Con Fagioli in campo la Fiorentina avrebbe vinto a Monza"
Radio e tv
Monti: "Vanoli pensavo scherzasse. Umiltà? Non c'entra, manca il gioco"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti