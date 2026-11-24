Intervenuto su TMW Radio,, Furio Valcareggi ha analizzato il momento complicato della Fiorentina, reduce dalla sconfitta per 3-0 sul campo del Monza e ferma nei bassifondi della classifica..

La delusione per la rosa e il giudizio sul mercato

Ricordo come tutti fossero soddisfatti dopo l'ultima sessione di mercato, quindi dire ora che sia stato tutto un errore non è serio. Siamo profondamente delusi dal rendimento di questi calciatori, che hanno potenzialità enormi ma stanno dando zero. Paratici è stato definito il re del mercato ed è un grande direttore sportivo. Di chi è la colpa? L'allenatore incide fino a un certo punto, la responsabilità è dei giocatori. A Monza non sono scesi in campo nei primi venti minuti, la squadra gioca male e non si capisce il perché.

Andreazzoli

Quando cambi allenatore, prosegui e valuti cosa succede. Serve un profilo come Andreazzoli. Se un tecnico non funziona, viene sostituito: è la logica del calcio. Occorre qualcuno che rimetta a posto la testa ai calciatori e faccia capire loro quanto valgono. Servono risposte subito, e io faccio il nome di Andreazzoli: se un allenatore non regge più la piazza, va cambiato.

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Valcareggi ha respinto le letture che bollarono come interamente sbagliate le operazioni estive, concentrando invece le proprie critiche sulla resa effettiva dei singoli in campo:Nel prosieguo del suo intervento, Valcareggi ha richiamato la necessità di intervenire sulla componente mentale della rosa e ha fatto il nome di Aurelio