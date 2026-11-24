Gianfranco Monti, dopo la disfatta di Monza, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

"Si può partire da tutto, dai giocatori imbarazzanti, non so come possano tornare a casa sereni, visti i risultati. Vanoli ieri si è descritto da solo in conferenza stampa, non si parla di umiltà, si tratta di fare bene il proprio mestiere. Poi si va a salire, con una dirigenza non presente. Ferrari e Paratici non si vedono, Joseph non lo vedo, così come Catherine. Chi dovrebbe parlare di gestione sportiva non parla, e sarei curioso di sapere cosa ne pensano. A Commisso non si può dire che non abbia speso, ma hanno gestito male le finanze. Il fiorentino non vuole abituarsi a questa mediocrità. Quello del Viola Park non è un ritiro, anzi, sarebbe stato diverso andare direttamente da Monza a Udine, fino alla prossima partita."

Vanoli: "Non mi è piaciuto, non è così come si fa, pensavo che quelle parole fossero uno scherzo. Uno può essere umile quanto vuole, ma se non c'è un gioco... ieri abbiamo giocato mezz'ora. La frase sull'umiltà vale veramente 0. La decisione di riprendere Vanoli è di Paratici? Dopo che non lo ha rinnovato a giugno. Io alcune partite precedenti non le avevo viste male, ma dopo ieri è dura. Io non riesco a vedere la società: non parlano, ed anche chiedere scusa può essere apprezzato. Io ho goduto quando è arrivato Paratici, ma per ora si vede poco. Ieri l'attacco per me è tutto da 4, e l'uscita di Mastantuono non mi sposta niente. Bello il gol di Varela, ma non esiste che faccia tutto questo."