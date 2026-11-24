Intervenuto sul proprio canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato con toni severi il pesante 3-0 incassato dalla Fiorentina sul campo del Monza, soffermandosi sia sugli episodi chiave della serata sia sulla gestione tattica di Paolo Vanoli.

L'analisi del match e il rammarico per i duemila tifosi al seguito

Secondo Sabatini, la lettura della partita parte dai dettagli tecnici che hanno indirizzato la gara, a cominciare dal rigore e dal raddoppio dei brianzoli, fino alle difficoltà offensive dei viola:

Sull'azione del rigore ci si concentra solo sul tiro e sul tocco di braccio di Oulai, ma prima c'è un movimento da centravanti puro di Varela che manda completamente fuori tempo Dragusin. Sul secondo gol del Monza mi sono alzato ad applaudire perché dal vivo è stata un'azione splendida. Nella Fiorentina invece vedi Mastantuono puntare l'avversario, tornare indietro e frenare l'azione; Pellegrino attacca la profondità e si libera, ma non viene mai premiato perché si preferisce sempre ricominciare dal basso. Mi spiace davvero per i tifosi viola: erano in duemila, di lunedì sera, e hanno sostenuto la squadra per novanta minuti creando un clima quasi da partita in casa.

La difesa di Fagioli e le critiche sulle scelte di formazione

Nel finale del suo intervento, Sabatini ha puntato il dito contro le scelte di formazione e di ruolo adottate da Vanoli, difendendo apertamente Nicolò Fagioli e criticando la gestione del palleggio:

Avevo fatto una previsione precisa: con Fagioli titolare sarebbe arrivato un successo esterno, senza di lui vittoria del Monza o pareggio. Il risultato parla chiaro. Mi fa piacere vedere Vanoli sulla panchina della Fiorentina, ma se sposta Njie a sinistra quando rende al massimo a destra e commette certi errori tattici, non va bene. A Firenze molti sembrano indicare Fagioli come il problema principale: se la squadra vuole salvarsi deve affidargli le chiavi del centrocampo, altrimenti faccia pure come crede. È un mio consiglio. Continuino pure a criticare Fagioli, poi però vorrei vedere chi sa far circolare il pallone: Ndour, per esempio, quanti tocchi fa prima di scaricarlo? Almeno cinque ogni volta.