Il commento di Alfredo Pedullà è durissimo nei confronti della Fiorentina e dei suoi vertici. Sul proprio canale YouTube, il giornalista ha puntato il dito contro la gestione societaria, le scelte di Paratici e il rendimento di Vanoli, soffermandosi anche sulle dichiarazioni dell'allenatore dopo la sconfitta di Monza. Non sono mancate, infine, parole di rammarico per la scomparsa di Rocco Commisso e Joe Barone.

Avevo letto pochi giorni fa un'intervista al direttore generale Ferrari nella quale sembrava che la Fiorentina fosse terza in classifica e avesse già ripagato i tanti soldi investiti sul mercato. Come se il Viola Park fosse una garanzia sufficiente per tutto il resto. Ma quando si parla con Ferrari bisogna anche porre domande scomode, chiedere conto di questo disastro e delle risorse spese. Eravamo alla vigilia della partita di Monza: il bilancio era di nove punti in undici giornate. Dopo quella gara, nove punti in dodici partite. Mi dispiace molto per due persone che non ci sono più e che hanno dimostrato il loro legame con la Fiorentina: Rocco Commisso e Joe Barone.

Paratici e il pasticcio della panchina: le responsabilità di Vanoli

C'è però un altro aspetto: il disastro di Monza ha finito per nascondere le responsabilità di Vanoli. L'allenatore sta facendo male ed è stato scelto da Paratici, che prima lo ha mandato via, poi ha ingaggiato Grosso, lo ha tenuto per appena tre partite e infine è tornato sui propri passi richiamando Vanoli. Già questo è sufficiente per capire quanto siano state poco lucide le scelte e quanto sia stato totale il fallimento.

Oulai in panchina e le scelte discutibili: gli errori sul mercato e in campo

E poi c'è la gestione della squadra. Vanoli ha proposto formazioni discutibili, ha lasciato a lungo in panchina uno degli investimenti più importanti del mercato come Oulai e ha concesso pochissimi minuti a Gonzalves, puntando invece su Gnonto, rivelatosi un altro flop al pari di Beto. Ci sono stati troppi errori e troppi soldi gettati dalla finestra.

Vanoli scarica le colpe?

Dopo la partita di Monza, anziché riconoscere le proprie responsabilità per una prestazione disastrosa, Vanoli ha dichiarato: “I calciatori non hanno l'umiltà che ho io”. Ma l'allenatore è lui e la squadra gioca in maniera inguardabile. Ogni tanto sarebbe opportuno cospargersi il capo di cenere e assumersi le proprie responsabilità, senza scaricare le colpe sugli altri. Vanoli si presenta come il primo esempio di umiltà, mentre i calciatori vengono descritti come persone che non tengono alla squadra e non hanno le qualità morali necessarie. Eppure la Fiorentina va in campo, perde 3-0, viene schierata male tatticamente, subisce cambi discutibili e offre una prestazione inguardabile. Possibile che la colpa sia sempre e soltanto degli altri? Questo è uno dei grandi problemi della Fiorentina.

Commisso e Barone: "Non cercavano alibi"

E torno a citare Commisso e Barone, per i quali provo grande dispiacere: hanno dato al club una parvenza di struttura e intervenivano per provare a risolvere i problemi. Sbagliavano, come tutti, ma non cercavano alibi. Vedremo se alla prossima occasione Ferrari riceverà ancora domande con lo stesso tono trionfalistico. Tutto a posto, tutto bene, grande direttore. Avanti così.