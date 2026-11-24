Ospite del Pentasport di Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha parlato del valore della squadra:

Ci sono stati momenti nella scorsa stagione più bassi di questi, però sono dettagli. Lo ripeto: io lo dico dal primo giorno, prendendomi anche qualche insulto da qualche tifoso ottimista. Per me questa è una squadra fatta proprio male. Come non trovavo entusiasmo quando dicevano che avremmo vinto le prossime cinque partite: come fa una squadra che prende due gol a partita a vincere cinque partite? La Fiorentina ha vinto solamente due partite con squadre di bassa classifica.

Paratici

Lui è stato bravo a mandare messaggi a cui la gente ha creduto, perché ha fatto passare la squadra come una squadra fortissima. In realtà ha semplicemente qualche buon elemento, è una squadra illogica, senza un equilibrio. Dovrebbe presentarsi, ammettere di aver sbagliato a spendere quei 130 milioni, ma non tanto per i singoli acquisti quanto per l’insieme : non è una squadra questa.

Ndour e Oulai

Ndour in questo momento, obiettivamente, tornando dalla prima sosta non è stato più lo stesso: sembra più che cammini rispetto a correre. Oulai è indietrissimo, forse il migliore dei tre ieri sera, però in area con le braccia larghe. Anche lui ce lo hanno fatto passare per uno fortissimo, invece gli serve tempo, non è ancora maturo. È un giocatore che va protetto e a cui va dato il tempo di crescere. Poi arriverà, sono sicuro.

Le parole di Vanoli

Lui si era presentato dicendo che era una squadra forte e adesso si ritrova in questa situazione. Questo può voler dire due cose: o che lui sta sbagliando o che ha capito che la squadra non è così forte come pensava.