Appena dopo la fine della gara tra Monza e Fiorentina che ha chiuso la dodicesima giornata di campionato, è andata in onda Fontana di Trevi su Cronache di spogliatoio: questo il passaggio sulla prestazione viola da parte di Riccardo Trevisani.

Della porta ho già detto, in difesa ritenevo Dragusin un buon giocatore, ma ha preso l'ennesimo 4,5. Sugli altri non mi aspettavo nulla. Continuo a credere che questa squadra non possa fare a meno di Dodò. Serve maledettamente un difensore, ma non Beckenbauer, va bene anche Kelly della Juve. Ma servono anche un centrocampista e un portiere.

Vanoli? No, Montella

L'errore, comunque, è Vanoli, questa non è una squadra per lui, ma per Montella o uno come Montella. Non so se Vanoli sia a rischio, di sicuro in questo ultimo quadrimestre non c'è stata grande comprensione del testo.