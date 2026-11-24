A Monza come a Udine nella scorsa stagione. E ora si torna in Friuli, per una partita che la Fiorentina non può permettersi di sbagliare. Poi sarà mercato...
VIDEO VN - Quasi tre mesi di Vanoli non sono bastati: qualcuno faccia qualcosa
Non sappiamo voi, che leggete all'indomani della terrificante sconfitta di Monza queste righe, ma a noi lo scempio offerto al Brianteo dalla Fiorentina ha ricordato un altro 3-0 subito in trasferta nel 2026, l'anno del Centenario, esattamente il 2 marzo in casa dell'Udinese. Magari non lo stesso copione - allora si subì immediatamente l'1-0 di Kabasele per poi farfugliare qualche attacco e cadere sotto i colpi di Davis e Buksa nella ripresa - ma la stessa sensazione di nulla mescolato con il niente da parte della banda-Vanoli.
Monza come Udine, con una differenza“È necessario che i calciatori si facciano un bell’esame di coscienza“, aveva detto il tecnico dopo il fischio finale al Bluenergy Stadium, ammonendo poi in questo modo: “Ci vuole tanto per costruire qualcosa e basta un attimo per distruggere tutto“. Ecco, allora almeno la Fiorentina aveva costruito qualcosa, o meglio, ricostruito qualcosa dopo le macerie del progetto avviato con Pioli; oggi invece si brancola nel buio a quasi tre mesi dal patatrac Grosso e chissà quando e se arriverà la svolta definitiva.
Difesa da incuboUn po' ci eravamo illusi (quanto ci piace ogni volta), ma le batoste aiutano a mettere a fuoco la realtà: l'Atalanta e la Juventus non sono in salute e il Sassuolo è l'unica squadra che ha preso più reti della Fiorentina in Serie A. 2,3 periodico gol subiti a partita, roba che moltiplicata per 38 dà 88,6. Ottantotto! Vanoli ha salvato una squadra partendo da 0 vittorie nelle prime 15 partite, ora proverà a salvare una difesa che ha concesso almeno due gol a 11 avversarie delle 12 affrontate fin qui. L'unica a non farne più di uno? Il Napoli di Allegri, non il più moderno e spregiudicato dei tecnici.
Un'altra scossa ai giocatoriMa torniamo all'esame di coscienza imposto a marzo, dopo Udine: nella sala stampa dell'ex U-Power Stadium sono risuonate invece queste analoghe parole: "Questi ragazzi devono capire che nella vita ci vuole un pizzico di umiltà. Forse non sono stato chiaro, adesso lo sarò. Si va in ritiro, l'obiettivo sono i 40 punti e poi si vedrà". Vanoli se la prende coi giocatori per cercare da loro una reazione, dato che a quanto pare altre soluzioni non stanno pagando. Curioso, tra l'altro, che adesso la Fiorentina sia attesa proprio a Udine, da una squadra che nove mesi fa volava e oggi è l'altra delusione stagionale, addirittura sotto in classifica. Il ritiro è utile, ma ancora più utile sarebbe un'altra cosa: l'apertura della finestra di mercato invernale.
Siamo questi, almeno per un altro meseGià, perché l'anno scorso Vanoli, subentrato a inizio novembre, ha trovato il tarlo e l'ha estirpato grazie agli esterni offensivi comprati (Solomon e Harrison) e inventati (Parisi), ma quest'anno potrebbe essere necessario fare il percorso inverso, dato che i terzini sono estremamente offensivi, quasi dei quinti, e i centrali altrettanto fragili. "Ci stava anche andare a tre, ma ora non lo posso fare", sempre Vanoli, a Dazn: due su quattro difensori sono infortunati, rientrato Ranieri si è rotto Viery. Quindi anche con tutta la buona volontà si tratta di un accorgimento che dovrà aspettare un altro mesetto. Sperando che poi venga apportato correttamente...
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