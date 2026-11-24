Non sappiamo voi, che leggete all'indomani della terrificante sconfitta di Monza queste righe, ma a noi lo scempio offerto al Brianteo dalla Fiorentina ha ricordato un altro 3-0 subito in trasferta nel 2026, l'anno del Centenario, esattamente il 2 marzo in casa dell'Udinese. Magari non lo stesso copione - allora si subì immediatamente l'1-0 di Kabasele per poi farfugliare qualche attacco e cadere sotto i colpi di Davis e Buksa nella ripresa - ma la stessa sensazione di nulla mescolato con il niente da parte della banda-Vanoli.

Monza come Udine, con una differenza

Difesa da incubo

Un'altra scossa ai giocatori

Siamo questi, almeno per un altro mese

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“È necessario che i calciatori si facciano un bell’esame di coscienza“, aveva detto il tecnico dopo il fischio finale al Bluenergy Stadium, ammonendo poi in questo modo: “Ci vuole tanto per costruire qualcosa e basta un attimo per distruggere tutto“. Ecco,, o meglio, ricostruito qualcosa dopo le macerie del progetto avviato con Pioli;Un po' ci eravamo illusi (quanto ci piace ogni volta), ma le batoste aiutano a mettere a fuoco la realtà: l'Atalanta e la Juventus non sono in salute e il Sassuolo è l'unica squadra che ha preso più reti della Fiorentina in Serie A.Vanoli ha salvato una squadra partendo da 0 vittorie nelle prime 15 partite, ora proverà a salvareL'unica a non farne più di uno? Il Napoli di Allegri, non il più moderno e spregiudicato dei tecnici.Ma torniamo all'esame di coscienza imposto a marzo, dopo Udine: nelladell'ex U-Power Stadium sono risuonate invece queste analoghe parole: "Questi ragazzi devono capire che nella vita ci vuole un pizzico di umiltà. Forse non sono stato chiaro, adesso lo sarò. Si va in ritiro, l'obiettivo sono i 40 punti e poi si vedrà".Curioso, tra l'altro, che adesso la Fiorentina sia attesa proprio a Udine, da una squadra che nove mesi fa volava e oggi è l'altra delusione stagionale, addirittura sotto in classifica. Il ritiro è utile, maGià, perché l'anno scorso Vanoli, subentrato a inizio novembre, ha trovato il tarlo e l'ha estirpato grazie agli esterni offensivi comprati (Solomon e Harrison) e inventati (Parisi), ma quest'anno potrebbe essere necessario fare il percorso inverso, dato che, sempre Vanoli,. Quindi anche con tutta la buona volontà si tratta di un accorgimento che dovrà aspettare un altro mesetto. Sperando che poi venga apportato correttamente...