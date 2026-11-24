La Fiorentina crolla 3-0 a Monza dopo un avvio incoraggiante durato una decina di minuti. Vanoli schiera Gnonto al posto di Njie e sceglie Viery accanto a Dragusin, con Ranieri in panchina. Confermati Oulai e Pedro Gonçalves, fuori Fagioli. Al 6’ Oulai intercetta un pallone su un errore della difesa brianzola e sfiora il vantaggio, poi un traversone di João Mário costringe il Monza a rifugiarsi in angolo. Mastantuono, sistematicamente raddoppiato, fatica a incidere, così come Gonçalves.

Poco prima della mezz’ora Viery si fa male alla coscia sinistra e lascia il posto a Ranieri. Il Monza alza il pressing e costringe la Fiorentina nella propria metà campo. Al 36’ De Gea respinge un diagonale insidioso di Birindelli, ma al 43’ Varela firma l’1-0 su rigore, concesso per un fallo di mano di Oulai sulla conclusione dell’attaccante al termine di un contropiede avviato da Robinson. All’intervallo Vanoli toglie Gonçalves e inserisce Njie a destra, spostando Gnonto a sinistra e Mastantuono alle spalle della punta.

La mossa non cambia la partita. In avvio di ripresa Varela raddoppia con una deviazione di tacco, poi Robinson, lasciato solo davanti all’area piccola, firma il 3-0. A quel punto scatta la contestazione dei circa mille tifosi viola arrivati a Monza di lunedì sera, con i cori «Vogliamo gente che lotta» e «Meritiamo di più», mentre la squadra si presenta sotto il settore ospiti a testa bassa. Nel finale la Fiorentina accenna a una reazione e Beto scheggia il palo con una deviazione. Da giovedì la squadra andrà in ritiro. Lo scrive la Nazione.