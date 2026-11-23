"Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi, siamo la Fiorentina non possiamo fare queste prestazioni"
VIDEO VN - Quasi tre mesi di Vanoli non sono bastati: qualcuno faccia qualcosa
Paolo Vanoli, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto per commentare la sconfitta della Fiorentina.
Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi, siamo la Fiorentina non possiamo fare queste prestazioni. Bisogna avere umiltà, siamo giovani e talentuosi ma è importante la fame. Rispetto a Genova l'approccio era positivo, ma al primo gol siamo scomparsi dal campo. Chi ha talento ha personalità, ma come me devono imparare ad avere un pizzico di umiltà. Questo è un campionato difficile, stasera ne è stata la dimostrazione.
La difesa
Non stiamo riuscendo a sistemarla. Dietro stiamo avendo tanti infortuni, soprattutto nei difensori centrali. Pongracic era una soluzione, con lui potevamo metterci a tre. Anche stasera abbiamo perso Viery. La qualità deve essere a servizio della fase difensiva, altrimenti devi fare delle scelte.
La partita
Ci sono tante situazioni. Appena non vanno bene le cose, non abbiamo la forza di reagire da squadra. Oppure lo facciamo individualmente e sbagliamo. Nessuno individualmente può fare la differenza. Dobbiamo imparare a reagire e a giocare per 90' a giocare da squadra.
Ritiro
La squadra andrà in ritiro da giovedì. Sono molto arrabbiato.
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