Il portiere della Fiorentina si è espresso sulla sconfitta contro il Monza
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Il capitano David De Gea, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la sconfitta dei suoi contro il Monza:
Pensiamo che possiamo arrivare qua e vincere facile, ma così non va bene. Il campionato italiano è difficile. Loro hanno avuto più fame di noi. Dobbiamo capire subito dove siamo, dobbiamo farlo da squadra e continuare a lavorare forte. Domenica abbiamo una partita dura e dobbiamo fare punti.
Le difficoltà
Abbiamo fatto 44' minuti buoni anche per andare in vantaggio. Dopo l'1-0 sembra che sia finita la partita, così come nel secondo tempo. Se prendiamo 2/3 gol a partita è difficile. Ma la fase difensiva è di tutta la squadra.
Le critiche
Ho giocato tanto tempo anche in squadre dove c'è pressione. Sono tranquillo, so che il momento è difficile. Ma bisogna avere fiducia in sé stesso e negli altri. Vanoli arrabbiato? Lo eravamo tutti.
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