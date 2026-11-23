Le parole di Vanoli dopo la sconfitta di Monza
VIDEO VN - Quasi tre mesi di Vanoli non sono bastati: qualcuno faccia qualcosa
L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato a Dazn al termine della partita persa contro il Monza 3-0. Queste le sue parole:
Abbiamo fatto un ottimo approccio, poi dopo il rigore ci siamo spenti. Da questa partita bisogna capire che nel calcio ci vuole fame e anche umiltà. Ci vuole un gruppo e una squadra che spinga tutta dalla stessa parte.
Sulla difesa
La prima mezz'ora abbiamo recuperato tanti palloni alti. Eravamo ben messi. Avevamo scelto di stare ordinati all'inizio, poi siamo usciti dalla partita dopo l'episodio e non sappiamo più recuperare la posizione. Stiamo avendo anche diversi problemi con i difensori centrali, oggi è toccato a Viery. Ci stava anche andare a tre, ma ora non lo posso fare. Ma questi sono alibi. Questa squadra qua è talentuosa, ma deve capire che il calcio italiano è così: vince chi ha più fame.
Sul momento negativo
Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi, perché indossiamo una maglia importante.
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