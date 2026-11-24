Non tutti condividono gli entusiasmi che circondano Fabio Paratici. Tra questi c'è Vincenzo Morabito, agente sportivo e intermediario di calciomercato, che attraverso un commento sui social ha espresso un giudizio particolarmente severo sull'operato del dirigente viola, ripercorrendone le esperienze alla Juventus e al Tottenham fino all'attuale avventura a Firenze.

Lo esaltano stampa e tifosi. La realtà è che lui alla Juventus ha fatto bene in un altro ruolo, quando il portafogli era in mano a Beppe Marotta. Dopo 8 scudetti e conti in ordine, Paratici ha voltato le spalle a Marotta. Lo ha fatto fuori alleandosi con Andrea Agnelli sull’operazione economicamente disastrosa di Cristiano Ronaldo. I conti della Juventus sono incominciati ad andare in profondo rosso. Poi c’è stata la vicenda giudiziaria con la squalifica nel frattempo era andato al Tottenham e gli Spurs hanno speso l’ira di Dio, cambiando diversi allenatori, con Paratici come direttore, terminando lo scorso campionato in piena zona retrocessione. Il mercato di gennaio della Fiorentina già aveva fatto intravedere quello che sarebbe stato il percorso di Paratici a Firenze. Un mercato estivo faraonico sulla carta che ha fatto sognare i tifosi viola, ma che ha di fatto certificato l’incapacità professionale di questo dirigente. Mi meraviglia che pochi hanno portato in rilevanza il fatto che lui ha mandato via Vanoli dopo che l’allenatore aveva comunque chiuso la stagione in un modo decente. Ha fatto un contratto triennale a Grosso, quindi un impegno per un progetto a lungo raggio. Poi sono passati tre partite per licenziare grosso e riprendere Vanoli. In tutto ciò fanno sorridere le dichiarazioni del direttore generale Ferrari che tutto tronfio giorni fa si era preso il merito di aver scelto pratici come guida sportiva della Fiorentina.