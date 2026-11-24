L’ex allenatore viola, ospite telefonico di INDIAVIOLATO LIVE, analizza la sconfitta della Fiorentina per 3-0 contro il Monza, le difficoltà offensive e difensive, le soste delle nazionali, il suo legame con Firenze.

La partita e le difficoltà della Fiorentina

Triste, sì. Però bisogna alzare la testa, andare avanti e cercare di capire. È molto complicato parlare di questa partita. Nei primi trenta minuti la Fiorentina sembrava padrona del campo, ma quando una squadra dimostra di essere superiore deve fare male, deve essere più cattiva. Non voglio analizzare la partita da allenatore, perché sarebbe complicato, ma da tifoso lo è ancora di più. Quando per mezz’ora hai la supremazia in tutte le zone del campo devi attaccare l’area di rigore. Quando il centrocampo giocava velocemente, la Fiorentina riusciva a creare situazioni interessanti, ma mancavano gli inserimenti e la presenza in area. L’unico che può permettersi di tenere il pallone e inventare qualcosa è Mastantuono; gli altri devono giocare più velocemente. Quando Mastantuono viene incontro, l’area deve essere occupata dalla punta, dall’esterno opposto e da un centrocampista che si inserisce. Invece spesso c’era soltanto Pellegrino. Così puoi dominare il campo, ma non riesci a concretizzare. Poi si aggiunge un po’ di sfortuna: quando arriva la paura i giocatori perdono lucidità, ognuno cerca di risolvere il problema individualmente e tutto diventa più complicato. È un momento delicato. Bisogna stare vicini alla squadra, senza eccedere nelle critiche. È una formazione completamente nuova, che deve ancora trovare la propria strada, soprattutto quando si trova in difficoltà.

«Amo Firenze e la Fiorentina, ma non alleno più»

Amo la Fiorentina, amo Firenze, ma ormai ho preso la mia decisione, quindi assolutamente no. Ringrazio tutti, perché conosco i tifosi viola: sono arrabbiati, ma stanno già pensando alla prossima partita e alla possibilità di risolvere la situazione. Questa è la forza della tifoseria. Stasera abbiamo visto quanto possa incidere avere un attaccante vero. Una punta che gioca per attaccare la porta può risolvere il cinquanta per cento dei problemi. Questo Varela è un attaccante importante, soprattutto perché gioca in funzione della porta. È ciò che manca un po’ alla Fiorentina: gli inserimenti senza palla dei centrocampisti, degli esterni e della punta.

Movimenti senza palla e difesa da rivedere

È difficile commentare senza conoscere il lavoro settimanale. Se fossi l’allenatore, partirei dagli aspetti positivi della prima mezz’ora. Analizzerei quei trenta minuti e chiederei: siamo padroni del campo, abbiamo il pallone, ma perché arriviamo così poco alla conclusione? Bisogna far capire ai giocatori che devono attaccare maggiormente l’area con i tempi giusti. Poi c’è l’aspetto difensivo. Se sei la seconda difesa più battuta del campionato, significa che ci sono situazioni sulle quali lavorare. Penso soprattutto dai palloni che arrivano dall’esterno, alle marcature e alla postura dei difensori. Ho visto posture sbagliate. Sono aspetti tecnici sui quali lavorare anche con allenamenti personalizzati.

«In certi momenti vedevo poco ordine»

È sempre difficile giudicare dall’esterno: non conosco gli allenamenti, le strategie e il piano gara preparato dall’allenatore. Posso giudicare soltanto quello che vedo. Quando perdi 3-0 devi cercare di ricavare qualcosa di positivo dalla prestazione; altrimenti, oltre al morale, rischi di rimettere in discussione tutte le situazioni di gioco. Se prendi tanti gol devi interrogarti sull’organizzazione difensiva, capire come difendere e come sistemarti nelle diverse situazioni. In alcuni momenti non si capiva bene come fosse disposta la squadra: sinceramente c’era poco ordine. Partirei da questo, da una squadra più ordinata. Poi le strategie le decide l’allenatore. Ci sono giocatori tecnicamente molto bravi, ma nello sviluppo del gioco molti vogliono ricevere il pallone addosso. Quando ricevi sempre sui piedi diventi un riferimento per gli avversari. Devo però riconoscere un aspetto positivo: la Fiorentina ha lavorato molto bene nella riaggressione. Il Monza ha avuto difficoltà a uscire giocando; la squadra è stata aggressiva e ha lavorato bene sulle seconde palle. Ma se sei padrone del campo, devi arrivare più spesso alla conclusione.

Il problema delle soste per le Nazionali

Quando hai tanti nazionali il problema esiste. Bisogna valutare se abbiano recuperato fisicamente: ci sono test specifici. Poi tante volte ci si affida anche alla fiducia, perché il calciatore vorrebbe sempre giocare. Ma bisogna entrare nello specifico. È una difficoltà di tutte le squadre con molti nazionali. In questi casi magari devi lavorare maggiormente sull’ordine tattico, perché i giocatori potrebbero non essere brillanti. Quelli che rimangono durante la sosta devono avere capacità di leadership per aiutare chi rientra. Le partite si preparano in tre o quattro giorni. Sono sicuro che anche Paolo lavori in questa maniera, ma il problema esiste, soprattutto con viaggi molto lunghi. Dopo una sconfitta per 3-0 diventa tutto molto complicato. Ho rispetto per la società, per Paolo e per i giocatori. So quanto lavoro ci sia dietro e non voglio spingermi in giudizi senza conoscere quello che succede durante la settimana.

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Mister Prandelli, mi dispiace averla ospite proprio in una serata così triste per noi tifosi della Fiorentina.La chat è piena di tifosi che la salutano e vorrebbero addirittura rivederla sulla panchina della Fiorentina.Ho spesso l’impressione che i nostri giocatori portino troppo il pallone cercando l’azione personale, senza che i compagni si muovano per offrire una soluzione. È una lettura corretta?Dal punto di vista tecnico e tattico, che cosa ha raccontato questa partita? Ho l’impressione che la Fiorentina non riesca a sviluppare un gioco realmente efficace.Dopo le soste per le nazionali la Fiorentina sembra spesso ripartire senza brillantezza. Come si gestiscono questi periodi e si prepara la squadra con tanti giocatori che rientrano pochi giorni prima della partita?