La Fiorentina prova a fare quadrato attorno a Paolo Vanoli in vista della delicata trasferta di Udine. Dopo la pesante sconfitta contro il Monza e le dichiarazioni dell'allenatore nel post partita, l'ambiente viola cerca di evitare che si creino fratture tra il tecnico e il resto del gruppo. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, all'interno della Fiorentina non sarebbe cambiato nulla nei rapporti con Vanoli, ma sarebbe stata aggiunta un'ulteriore attenzione attorno alla figura dell'allenatore.

La società e la squadra vogliono proteggerlo dalle polemiche e concentrare tutte le energie sulla partita di Udine, da affrontare senza ulteriori tensioni. Le parole pronunciate dal tecnico dopo il ko di Monza erano state interpretate come un possibile segnale di distanza tra lui e lo spogliatoio, ma la volontà sarebbe quella di non alimentare questa lettura. Resta naturalmente il peso dei risultati, che nel calcio finiscono sempre per determinare i giudizi.

De Gea e il confronto con Vanoli

Ritrovare lo spirito di squadra

I numeri che preoccupano la Fiorentina

Un passaggio anche sulle condizioni di David De Gea, assente alla conferenza stampa. Il portiere spagnolo avrebbe accusato un leggero malessere, senza particolari conseguenze. La sua assenza non sarebbe quindi legata a questioni interne. A rafforzare questa interpretazione ci sono anche le dichiarazioni rilasciate precedentemente dal capitano, risultate in linea con quelle di Vanoli. Un elemento che, secondo Radio Bruno, lascia pensare a un confronto già avvenuto all'interno dello spogliatoio e a una condivisione di vedute tra l'allenatore e il proprio gruppo.Adesso, però, servono soprattutto risposte sul campo. La priorità è ricompattare il gruppo e ritrovare quell'identità che nelle ultime uscite è mancata. Anche attraverso scelte tattiche meno ambiziose, se necessario, purché funzionali al momento. La Fiorentina deve pensare innanzitutto a portare a casa il risultato, aumentando la solidità e l'attenzione nei duelli. Se servirà inserire un centrocampista in più o puntare maggiormente sull'intensità dei contrasti, bisognerà farlo. L'aspetto fondamentale è che la squadra torni a comportarsi da squadra, ritrovando compattezza e spirito di sacrificio. La trasferta di Udine rappresenta un passaggio molto importante e, almeno sul piano interno, non sembrano esserci ombre sul futuro di Vanoli.Se sul piano interno si cerca compattezza, quello che racconta il campo continua invece a destare preoccupazione. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, la Fiorentina è attualmente la seconda peggior difesa del campionato, ha incassato 100 gol nell'ultimo anno e ha già perso sette delle prime dodici partite di Serie A. Una proiezione che, mantenendo questo ritmo, porterebbe a quota 22 sconfitte al termine della stagione.

A rendere ancora più complicato il quadro è il fatto che le uniche vittorie siano arrivate contro le ultime due della classifica. La zona retrocessione si sta avvicinando e non è più possibile sottovalutare i segnali che arrivano dal campo. Anche la maturità del gruppo è finita sotto osservazione: nonostante il valore dei singoli e gli investimenti effettuati, questa Fiorentina appare ancora acerba, con la necessità di ritrovare umiltà, disponibilità al sacrificio e capacità di ascoltare le indicazioni dell'allenatore.

La Fiorentina, dunque, prova a proteggere Vanoli e a ricostruire un clima di unità in vista della partita contro l'Udinese. Ma la compattezza dovrà necessariamente tradursi in risultati: la situazione di classifica non consente più di rimandare una reazione.