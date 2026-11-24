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Due facce della stessa Fiorentina: con le grandi le qualità emergono

C'è una Fiorentina che sa soffrire, reagire e persino mettere in difficoltà le grandi del campionato. E poi ce n'è un'altra che si smarrisce, perde certezze e finisce per essere travolta quando davanti si ritrova avversarie sulla carta alla propria portata. Due facce della stessa squadra, un paradosso che sta accompagnando la stagione viola e che la sconfitta di Monza ha riportato prepotentemente a galla. Il 3-0 del Brianteo non è soltanto l'ennesimo risultato negativo di un campionato complicatissimo, ma la conferma di una difficoltà che comincia ad assumere contorni preoccupanti: la Fiorentina sembra avere maggiori risorse quando deve misurarsi con le squadre più attrezzate, mentre fatica terribilmente a imporsi contro quelle che occupano la parte medio-bassa della classifica.

Napoli, Inter, Atalanta e Juventus hanno raccontato una squadra capace, almeno a tratti, di trovare risposte, mentre Genoa e Monza hanno evidenziato tutte le fragilità di un gruppo che sembra perdere improvvisamente identità. Una contraddizione che porta inevitabilmente a una domanda: il problema della Fiorentina è davvero la qualità della rosa oppure la capacità di trasformare quella qualità in prestazioni concrete, soprattutto nelle partite in cui servirebbe dimostrare di essere superiori?

Partiamo dalle note positive, perché sarebbe sbagliato limitarsi a raccontare soltanto ciò che non funziona. La stagione della Fiorentina ha già offerto alcune prestazioni nelle quali la squadra ha dimostrato di possedere risorse tecniche e caratteriali. Contro il Napoli, per esempio, i viola sono riusciti a recuperare una situazione di svantaggio, trovando la forza di reagire e portando a casa un pareggio. Una risposta che aveva evidenziato la capacità del gruppo di non arrendersi anche di fronte alle difficoltà.

Discorso diverso, ma ugualmente significativo, quello relativo alla trasferta di San Siro contro l'Inter. La Fiorentina era riuscita addirittura a portarsi in vantaggio, resistendo alla pressione nerazzurra per gran parte della partita. Soltanto nel finale è arrivato il crollo, con la rimonta della squadra di casa. Una sconfitta, certamente, ma anche la dimostrazione che i viola erano stati in grado di competere contro una delle formazioni più attrezzate del campionato.

Anche contro l'Atalanta e la Juventus sono arrivati segnali incoraggianti. Il 2-2 contro i bergamaschi ha raccontato una squadra capace di passare per due volte in vantaggio, trovando soluzioni offensive e dimostrando di poter mettere in difficoltà un'avversaria di livello. Contro i bianconeri, invece, la Fiorentina ha tenuto testa alla squadra di Spalletti, conquistando un altro pareggio per 2-2 e offrendo una prestazione che aveva lasciato intravedere possibilità di crescita.

Quattro partite, quattro avversarie di alto livello e una caratteristica che emerge: la Fiorentina, quando trova di fronte squadre che la costringono a misurarsi con un'intensità elevata, sembra riuscire a trovare energie, attenzione e personalità. Non sempre arrivano i risultati, come dimostra la sconfitta con l'Inter, ma la squadra ha mostrato di possedere le qualità per giocarsela.

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