La pesante sconfitta rimediata dalla Fiorentina contro il Monza continua a far discutere. Tra le reazioni c'è anche quella di Massimo Basile, giornalista, tifoso viola e corrispondente di La Repubblica da New York, che attraverso un post pubblicato su Facebook ha espresso tutta la propria insoddisfazione per la situazione del club.

Anche decidendo di interrompere il rapporto con un allenatore che non ha dimostrato grandi qualità, la Fiorentina non risolverebbe i propri problemi. A scegliere il suo eventuale sostituto sarebbe comunque Paratici , lo stesso dirigente che ha puntato prima su Grosso e poi su Vanoli . Le sue decisioni dimostrano che individuare l'allenatore giusto non sembra essere una delle sue capacità migliori.

All'interno della società manca una figura che abbia reali competenze calcistiche e con cui potersi confrontare. La Fiorentina è prigioniera di un limite strutturale che coinvolge tutto il club. Come tifoseria, probabilmente, abbiamo anche le nostre responsabilità: non siamo mai stati così modesti nella nostra storia. Ma adesso si sta davvero andando oltre ogni limite.