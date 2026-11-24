David Guetta attacca la Fiorentina dopo il ko di Monza: "Ferrari, Paratici, giocatori e allenatori sono tutti colpevoli. Basta mediocrità"
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Il ko di Monza continua a far discutere. Il direttore del Pentasport, David Guetta ha attaccato duramente tutte le componenti della Fiorentina, invocando un «Comitato contro la mediocrità» e chiedendo un cambio di passo per tutto il club.
È arrivato il momento del CCLM: Comitato contro la mediocrità, perché non si può più tollerare questo stato di cose. Salvo soltanto chi ci ha messo i soldi, che è Commisso. Poi sono tutti colpevoli sullo stesso piano: Ferrari, Paratici, Giocatori, Grosso, Vanoli… tutti sullo stesso piano. E soprattutto non possiamo adeguarci alla mediocrità, perché ricordo bene che un tempo le partite pareggiate in casa provocavano trambusto. Ieri, invece, prima della partita con il Monza, che veniva da quattro sconfitte, sono stato accusato di pretendere troppo dalla squadra perché paragonavo la Fiorentina al Monza, dicendo che il pareggio sarebbe stato negativo. La Fiorentina ha una sua storia, ha 35.000 spettatori, ha una proprietà che ha speso molto. Quindi, chi ci ha messo mano sono tutti colpevoli, perché qui stiamo allo sbando, in una mediocrità inaccettabile, e io mi rifiuto di vedere una Fiorentina mediocre.
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