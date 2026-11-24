Non arrivano ancora notizie definitive sulle condizioni di Viery dopo l'infortunio rimediato ieri sera nella sfida contro il Monza. Il difensore brasiliano, costretto ad abbandonare il campo al 26' del primo tempo dopo essersi accasciato a terra e aver accusato un problema alla coscia, ha svolto oggi un programma di terapie.

Per avere un quadro più preciso della situazione bisognerà attendere la giornata di domani, quando il numero 33 viola dovrebbe sottoporsi agli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero. Soltanto dopo i controlli sarà possibile capire quanto dovrà restare lontano dal campo.

Una situazione da monitorare con particolare attenzione anche alla luce delle attuali condizioni del reparto arretrato. Pongracic è ancora ai box e l'eventuale assenza prolungata di Viery rischierebbe di complicare ulteriormente le rotazioni a disposizione di Vanoli, che contro il Monza ha dovuto già ricorrere a Luca Ranieri, rientrato da poco dal proprio infortunio.