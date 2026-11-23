Un altro ko in difesa per la Fiorentina: Viery alza bandiera bianca prima della mezz'ora nella gara col Monza
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Problema non di poco conto per la Fiorentina: al 26' del primo tempo della gara contro il Monza che chiude la 12esima giornata di campionato, il difensore brasiliano Viery è stato costretto al cambio per infortunio. Al suo posto, Paolo Vanoli ha inserito Luca Ranieri.
Il numero 33 viola si è accasciato a terra da solo a palla lontana toccandosi la coscia: con Pongracic ancora ai box, la Fiorentina si trova ancora con due difensori centrali di numero a disposizione. Ranieri tra l'altro è rientrato non da molto dal suo, di infortunio.
Non resta che attendere i controlli che verranno effettuati nelle prossime ore dallo staff medico viola: l'augurio è che non si tratti di un problema serio, altrimenti la retroguardia gigliata sarebbe nuovamente in emergenza dal punto di vista numerico.
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