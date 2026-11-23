Le dure parole del centrocampista del Napoli sul suo futuro
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Il centrocampista del Napoli ed ex Manchester City, Kevin De Bruyne ha parlato in conferenza stampa anche delle dichiarazioni emerse nei giochi scorsi legate al suo futuro. Queste le sue parole:
Sono un po' dispiaciuto perchè se andate a leggere l'articolo che voi non avete letto capirete quello che ho detto, si sono dette tante cose. Ci sono state reazioni cattive con mia moglie, ho visto foto di casa mia sui giornali e questo non va bene, non conoscete la mia vita. Questa cosa è stata una situazione sgradevole per me e mia moglie. So che dei giornalisti in Italia hanno creato questa situazione e non so perché. Futuro? Devo pensare a tante cose, alla mia famiglia, al momento sono solo voci. Ho ancora sei mesi di contratto e quindi non ci sto pensando, sono cose che fanno parte del calcio. Quello che accadrà vedremo.
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