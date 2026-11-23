Le parole di Goretti su Mastantuono e l'attacco della Fiorentina
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Il direttore tecnico della Fiorentina, Roberto Goretti, ha parlato a Dazn in vista della partita contro il Monza di questa sera. Le sue parole:
Approcciare bene, in maniera seria e redditizia è importantissimo. Dobbiamo dimenticarci quello che è stato l'approccio di Genova. Spero che sia stato capito il come affrontare queste ripartenze, perché sono fondamentali adesso.
Su Mastantuono
Ci sono tante componenti, inutile parlarne adesso. Ora dobbiamo pensare alla squadra. Lui ha 19 anni, è un ragazzo giovane ma adulto. E' bello vedere quanto si spende in ogni momento, anche in allenamento vuole fare sempre qualcosa in più.
Sull'attacco
Pellegrino e Beto stanno lavorando molto, a fine allenamento stanno facendo lavoro supplementare sulla finalizzazione. Mateo è il classico compagno che chiunque vorrebbe avere, sempre positivo. Ha un carattere da leader.
Poi a Sky
È il momento di essere concentrati, fare bene e pensare alla partita, migliorando pezzo per pezzo. Dobbiamo fare il massimo, il Monza è fatto di giovani molto interessanti come noi, bisogna stare molto attenti perché corrono più di tutti. Visto l'approccio della prima dopo la scorsa sosta, speriamo di aver capito la lezione. Oulai? È un ragazzo che deve abituarsi alla nostra cultura e alle nostre abitudini, ci sta mettendo voglia, va a scuola, sta imparando a mangiare... Si sta inserendo, ci sono i tempi, ci hanno messo tanto anche grandissimi campioni. L'atteggiamento con cui lo fa è apprezzabile.
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