Le parole del terzino portoghese prima di Monza-Fiorentina
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Il terzino della Fiorentina, Joao Mario, ha parlato a Dazn nel prepartita della gara contro il Monza. Queste le sue parole:
Noi affrontiamo le partite nella stessa maniera, conosciamo la qualità del Monza e quindi dobbiamo stare attenti. Vogliamo vincere e faremo di tutto per riuscirci.
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