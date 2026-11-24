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La sconfitta per 3-0 sul campo del Monza, nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A, ha ulteriormente aggravato una situazione già particolarmente delicata in casa Fiorentina. La squadra viola resta ancorata al sedicesimo posto in classifica con nove punti, uno soltanto di vantaggio sulla zona retrocessione, occupata dal Sassuolo, terzultimo a quota otto. Un avvio di campionato estremamente complicato, accompagnato da numeri difensivi allarmanti: 28 reti incassate in dodici giornate, il peggior dato di sempre per la Fiorentina dall'introduzione del campionato di Serie A a venti squadre.

Una crisi che non riguarda soltanto la tenuta difensiva. Le parole di Vanoli in conferenza stampa, con il riferimento alla mancanza di umiltà da parte di alcuni componenti della squadra, la contestazione del pubblico al termine della partita di Monza e la decisione di andare in ritiro a partire da giovedì restituiscono la dimensione di un momento particolarmente difficile, dentro e fuori dal campo.

Eppure, proprio nella prestazione contro il Monza, soprattutto nella prima mezz'ora, è possibile individuare alcuni spunti per un'analisi più approfondita. Prima del calcio di rigore che ha sbloccato il risultato allo scadere della prima frazione e del raddoppio arrivato a inizio ripresa, la Fiorentina aveva infatti trascorso una parte consistente della partita nella metà campo avversaria. Senza produrre occasioni clamorose, ma mostrando una certa padronanza territoriale e qualche potenziale situazione interessante.

Dopo il primo e il secondo gol, invece, la squadra si è progressivamente svuotata, tanto sul piano mentale quanto su quello tecnico. Una reazione insufficiente, che ha contribuito a trasformare una partita ancora aperta in una sconfitta pesante.

Ma c'è una domanda che merita di essere approfondita: quando la Fiorentina riesce a stabilirsi nella trequarti avversaria, quanto è realmente efficace la sua produzione offensiva? E, soprattutto, quanto riesce a coinvolgere il proprio centravanti?

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